Preso suspeito de matar idoso que resgatava pets abandonados em Goiânia

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quarta-feira (13), Salatiel Marinho, de 49 anos. Ele é um dos suspeitos de matar José Ananias Ferreira, de 62 anos, no Morro do Mendanha, em Goiânia.

Ocorrido no último domingo (10), o crime teria sido motivado por desavenças entre o idoso com Salatiel e Joseli Marinho, de 49 anos. No entanto, este último ainda não foi encontrado pela PC.

A vítima foi morta em via pública, próximo do local onde morava, com golpes de facão.

De acordo com a investigação, José e Salatiel haviam brigado por conta de uma ligação que fornecia água para os imóveis do local onde moravam.

Em relação a Joseli, a desavença teria ocorrido pois a vítima, após permitir que ele construísse um barraco no lote onde ele morava, pediu para que ele se retirasse, pois usuários de entorpecentes começaram a frequentar o local.

Desta forma, o suposto autor se sentiu lesado, pois havia investido em materiais para a construção da moradia. Diante das situações, os dois se juntaram para matar José Ananias.

A vítima era conhecida em Goiânia por adotar e morar com cães e gatos abandonados. Antes de se mudar para a casa no Morro do Mendanha, ele convivia com cerca de 15 animais embaixo de uma ponte, no Setor Campinas.

Os supostos autores devem responder por homicídio duplamente qualificado.