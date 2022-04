Adolescente goiano é destaque em um dos maiores festivais de dança do mundo e ganha bolsa na Inglaterra

Um bailarino de Goiás fez história em um dos maiores festivais de dança do mundo, o Youth America Grand Prix (YAGP), nesta terça-feira (19).

Representando a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, João Pedro dos Santos, de 13 anos, ficou em segundo lugar na categoria júnior e ganhou duas bolsas, uma delas para a Royal Ballet School, na Inglaterra.

Além dele, o bailarino Manoel Domingos, de 12 anos, também foi contemplado para a mesma instituição, e André Marra, de 16 anos, para a State Ballet School and School of Artistry, na Alemanha.

O YAGP, que neste ano acontece na cidade de Tampa, na Flórida, é reconhecido internacionalmente como o maior ‘distribuidor’ de bolsas no mundo da dança.

“É mais importante do que necessariamente um prêmio, porque aqui estão no júri as maiores companhias de dança do mundo”, disse a Diretora do Basileu França, Lóide Magalhães.

Segundo ela, é parecido com o que acontece no futebol com os famosos olheiros, que andam por diversos lugares procurando talentos.

“É bom também para as crianças terem a experiência de ver outros bailarinos dançando, outros bailarinos tão bons quanto eles. Para ter parâmetros também, para saber como está o mercado de balé, para preparar os alunos melhor”, explicou.

Ao todo, a escola goiana levou 13 bailarinos para o festival, e vários deles já conquistaram bons resultados.