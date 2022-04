Conheça a fruta que protege o coração, ajuda no controle da diabetes e fortalece o sistema imune

O Outono iniciou no dia 20 de março e, com ele vem a chegada das mangas, que é uma fruta excelente para diversas áreas do corpo.

A manga é bastante tradicional no território brasileiro, é de baixo custo e ainda pode ajudar no controle da diabetes e fortalece o sistema imune.

Isso graças às vitaminas A e C, potássio, polifenóis e fibras, encontradas fortemente nesta fruta.

Conheça os principais benefícios da manga, a fruta versátil e deliciosa:

1. Ajuda no bom funcionamento do sistema digestivo

A manga é uma fruta ótima para auxiliar no funcionamento do intestino, graças às fibras solúveis presentes nela.

Essas fibras agem absorvendo água do sistema digestivo e formando um gel que ajuda no bolo fecal.

2. Combate a gastrite

Este alimento natural possui na sua composição a mangiferina e a benzofenona, que são substâncias com ação antioxidante com efeitos protetores ao estômago.

Sendo assim, a manga pode ser um ótimo aliado para melhorar as sensações de queimação e os sintomas da gastrite.

3. Melhora o controle da glicemia

Estudiosos comprovaram que os polifenóis presentes na manga podem aumentar a produção de insulina. Essa ação é capaz de reduzir os níveis de açúcar no sangue e de hemoglobina glicada.

Entretanto, por ser muito doce, o alimento natural deve ser ingerido de forma moderada se a pessoa tiver o desejo de diminuir a quantidade de açúcar no sangue.

4. Aumenta o sistema imunológico

A manga possui diversos nutrientes em sua composição, como as vitaminas A, B, C, E e K e folato, que estimulam a produção dos glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do corpo contra vírus, infecções e afins.

5. Protege contra doenças cardiovasculares

As fibras solúveis encontradas na manga são excelentes para a redução do colesterol ruim e dos triglicerídeos.

Eles são os grandes responsáveis por formar placas de gordura nas artérias. Com isso, a fruta contribui com a saúde vascular, evitando, assim, as chances de infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

