6 tatuagens em 3D que a maioria das pessoas faria se tivesse dinheiro

Para muitos, as tatuagens ainda são um tabu e motivo de muito preconceito. Todavia, uma coisa é certa: elas são uma das belas e maiores artes dos tempos modernos. Logo, ter um registro na pele bem feito, exige-se um bom tatuador, um bom artista. Para além dos desenhos comuns cravados na pele, existem tatuagens em 3D e hoje vamos te apresentar algumas!

6 tatuagens em 3D que a maioria das pessoas fariam se tivessem dinheiro:

1. Espiral

Vamos começar nossa lista com essa tattoo muito maneira. Nela vemos um espiral que parece entrar e sair de dentro do braço do rapaz.

Com toda certeza, foi necessário um baita artista para executar essa obra de arte.

2. Caneta

Essa daqui é muito criativa, não é mesmo? Dessa vez, esse cara aqui aproveitou a careca para fazer um desenho 3D como se uma caneta estivesse apoiada na sua orelha.

Podemos até dizer que superou muitos registros que temos noção sobre desenhos 3D.

3. Máquina por dentro

Aqui vem um clássico entre os desenhos que simulam uma terceira dimensão: pele abrindo.

Nessa tatuagem dá para usar a criatividade e criar o que quiser que tenha “por dentro” de você, aqui vemos uma máquina, mas poderia ser flores, personagens e por aí vai.

4. Buraco sem fundo

No mesmo estilo do espiral, temos aqui um desenho 3D de um buraco entrando na pele e parece não ter fundo. Mais uma vez os quadradinhos e as sombras enganaram nosso subconsciente.

5. Alien preso

Sem dúvidas essa daqui é uma das mais criativas e sensacionais da nossa lista!

O artista que elaborou esse desenho conseguiu com maestria fazer parecer que há um alien dentro do peito deste homem.

6. Olho no queixo

Por último, temos essa tatto aqui bem diferente e que pode ter vários significados.

Mas, nada disso tira o mérito e talento de quem fez, porque parece que realmente há um olho nesse queixo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!