Quem vai morrer em Pantanal? 6 personagens que devem ter o final trágico na novela

A novela das nove, Pantanal, está longe de acabar, mas a trama sacudiu os telespectadores com todas as mortes que já aconteceram.

E acredite, se o remake seguir a primeira versão, muita morte ainda está por vir na história!

A trama, que se passa no meio do pantanal brasileiro, traz muita cultura e tradição da região. Desde hábitos, sotaque e até vestimentas.

Mas, para quem ainda vamos ter que dar tchau na história?

6 personagens que devem ter o final trágico em Pantanal:

1. Levi

Começando a lista, recentemente, após uma tentativa frustrada de sequestrar Muda, Levi é devorado por piranhas depois de cair no rio.

Além disso, o peão também havia acabado de sair de uma briga com Tibério e Trindade.

2. Tenório

Se a trama de fato seguir a primeira versão, Tenório é outro que vai bater as botas!

Tudo acontece porque o vilão corta o órgão genital do funcionário Alcides, por vingança, após descobrir o caso dele com sua esposa Maria Bruaca.

O peão, revoltado e para se vingar também, mata o patrão.

3. José Leôncio

Seguindo também o que aconteceu na década de 90, no final da novela, após se casar com Filó, Zé Leôncio, o protagonista da trama, morre.

O cowboy acaba sofrendo um infarto e, em seguida, reencontra o pai, Seu Joventino, que desapareceu no primeiro capítulo da novela e está encarnado na figura do Velho do Rio.

4. Joventino

Como nem os protagonistas estão escapando da morte nessa trama, Jove também vai acabar se despedindo dos telespectadores no final da novela.

Após ameaçar Muda em um momento de desespero, ele morre após levar um tiro de Tibério e cair no rio que corta a fazenda de seu pai, onde vai ser devorado por piranhas.

Mas, Joventino não vai se despedir do Pantanal, porque ele se transforma no Velho do Rio, o guardião do bioma.

5. Madeleine

Se você for um acompanhante assíduo da novela, viu que Madeleine também faleceu na trama.

A mãe de Jove, quando estava indo para o Pantanal lutar por seu amor por Zé, acabou passando por um acidente aéreo, morrendo e emocionando os fãs, que lembraram da morte de Marília Mendonça.

6. Maria Marruá

Por fim, esta foi uma das maiores perdas da novela, porque logo no início os telespectadores acompanharam a morte de Maria Marruá, por conta de uma vingança.

No ocorrido, ela foi brutalmente assassinada pelas mãos de Lúcio, que atirou contra ela duas vezes diante do rio na novela das nove da Globo.

