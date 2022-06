Descubra por que o ar-condicionado dos aviões é tão gelado e os passageiros sentem tanto frio

Não precisa pegar muitos voos para notar o ar-condicionado dos aviões extremamente gelado. Depois das turbulências, aliás, essa é uma das maiores reclamações entre os passageiros.

Mas, você saberia dizer o porquê das empresas aéreas colocarem o ar com a temperatura tão baixa assim?

A verdade é que esse friozinho é facilmente percebido pelos tripulantes por conta do choque térmico entre o calor de fora da aeronave e o pequeno ambiente na cabine.

E por falar em pequeno ambiente, ele também colabora para manter o ar gelado durante o voo cheio de gente, que, naturalmente, geraria calor.

Bom e se você achava que era apenas uma estratégia para manter o conforto, saiba que você estava enganado!

Afinal, por que o ar-condicionado dos aviões é tão gelado?

Mais do que deixar o clima fresco por horas em um espaço fechado cheio de gente, a baixa temperatura do ar serve para algo bem mais complexo: a pressão!

A pressão do ar dentro de um avião em voo não é igual à pressão atmosférica ao nível do mar.

Quando os aviões atingem sua altura de voo máxima, por volta de 13.000 metros ou 40.000 pés, a pressão atmosférica da cabine é equivalente à de 2500 metros de altura.

Isto faz com que o oxigênio disponível no ar seja menor, deixando a pressão baixa. Assim, o frio serve para diminuir os sintomas que isso causaria no organismo.

E não para por aí, as cabines de aviões ainda contam com um sistema de ar pressurizado, que deixam os passageiros mais sensíveis a essa queda de pressão.

Assim, para evitar desmaios e outros problemas, o ar-condicionado costuma gelar todo o espaço da aeronave. Interessante, né?

Qual a temperatura dentro dos aviões?

Por mais insuportável que seja o frio dentro dos voos, a temperatura lá dentro oscila entre 22ºC e 24ºC, o que é relativamente ok.

O que acontece é que, por passarem a viagem sentados, os passageiros acabam sentindo mais frio por estarem com o corpo parado.

A dica é: vez ou outra vá ao banheiro para mexer as articulações.

Todavia, a melhor saída para se proteger dessa experiência friorenta é levar casacos, mantas e sobretudo.

Além disso, existem dispositivos acima dos bancos, semelhantes a roscas, que permitem controlar o ar-condicionado que vai diretamente em cada passageiro.

