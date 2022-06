Pensando em melhorar a vida dos usuários, o WhatsApp, a cada dia que passa, aumenta seu repertório de atualizações. Outra maneira de se comunicar no aplicativo é através dos emojis. As imagens também são uma maneira de se comunicar e representar, de um jeito ilustrado, o que você está sentindo.

Atualmente, existem cerca de 4 mil emojis disponíveis. Alguns possuem significados inusitados.

6 emojis do WhatsApp que só uma pessoa inteligente sabe o que significa:

1. Emoji de olho virado

Basicamente, esse emoji já fala por si só. Afinal, atualmente, um emoji já vale mais que mil palavras. Este rostinho é bastante expressivo pode demonstrar que você já não suporta mais uma aquela situação, ou, então, uma pessoa em específico.

É um alerta para avisar que quem o utiliza está de saco cheio, em determinado momento.

2. Emoji com o dedo na boca

A forma mais comum desse emoji é apresentada em uma carinha sorridente escondendo a risada com a mão. Ela pode ser usada para indicar humor, deboche ou uma maneira de contar um segredo mais divertido. Você costumar usar?

3. Emoji de biquinho

Logo de cara, esse caractere é apresentado com os olhos abertos e lábios mandando beijos. E talvez você não sabia disso, mas ele não relaciona-se com algum sentimento amoroso.

Diferente dos outros emojis de beijo, esse é um pouco mais sério. Isso quer dizer que ele é comumente enviado para amigos e familiares.

4. Emoji que solta fumaça pelo nariz

Basicamente, o emoji que solta fumacinhas pelo nariz sempre foi associado a raiva, pois representa uma “cara de bravo”. Entretanto, na verdade este símbolo é de triunfo, orgulho, dominação e empoderamento.

O rosto com fumaça saindo do nariz foi aprovado pelo Unicode 6.0 em 2010 com o nome “Face With Look of Triumph”. Inclusive, ele até pode ser derivado de uma abreviatura visual para frustração em animes e mangás.

5. Emoji com o olho piscando

Essa rostinho amarelo, com um breve sorriso e piscando, normalmente o seu olho esquerdo, pode ser sinal de uma piada, flerte, significado oculto ou uma forma de mandar positividade. Quem envia, usa em tom engraçado, carinhoso e, até, algo mais sugestivo.

6. Emoji com a língua para fora?

A característica principal desse emoji é um rostinho atrevido com olhos abertos e língua para fora. De maneira recorrente, é usado com um significado amigável, por exemplo, como sinônimo de frases como “o que eu disse?” ou “eu te avisei” em mensagens. Ele imita o significado de uma careta na vida real.

Entretanto, por causa da aparência desse caractere, ele raramente aparece em mensagens realmente ofensivas. Apenas como algo que faz com que qualquer insulto pareça muito menos ofensivo, um tanto quanto infantil e mais com um tom brincalhão.

