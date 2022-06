Veja como vai ficar a trincheira que promete destravar o trânsito no trevo da Havan

A trincheira que será construída no entroncamento das BRs 060 e 153, no chamado trevo da Havan, em Anápolis, só vai sair em 2030, mas o projeto para a nova estrutura já está pronto.

O Portal 6 obteve uma imagem que mostra como o trecho ficará. Serão duas pistas, uma para cada sentido, que passarão sob a rotatória atual. Por isso, a via onde os veículos circundam para acessar as rodovias ou a Avenida JK terão quatro elevados (pontos laranjas na foto).

Os motoristas que vêm da Havan e seguem no sentido Goiânia, na BR-153, não mais precisarão fazer a rotatória. O mesmo vale para quem vem no sentido oposto, a partir do DAIA para a região Norte.

O entroncamento já tem um viaduto, inaugurado em 2007, por onde passa a BR-060. Com a trincheira, as autoridades de trânsito esperam que o tráfego, hoje complicado em horários de pico, ganhe mais fluidez.

Só em 2030

A obra está a cargo da Ecovias do Araguaia, concessionária da BR-153. A previsão é que os trabalhos comecem em 2029, com entrega prevista para o ano seguinte.

A empresa iniciou os trabalhos em outubro de 2021 e, atualmente, realiza serviços de intervenção de conservação, com roçadas, limpezas de pista e do sistema de drenagem, tapa-buracos, implantação de defensas metálicas, recuperação de pavimento, entre outros.

A rodovia será administrada pela Ecovias do Araguaia por 35 anos. O contrato prevê R$ 14 bilhões em investimentos no período, sendo R$ 7,8 bilhões em obras e R$ 6,2 bilhões na operação.