Obra para pavimentação no Ana Carolina vira dor de cabeça para os moradores

Uma obra no asfalto do Residencial Ana Carolina, região Norte de Anápolis, vem causando dor de cabeça para muitos moradores do bairro.

Entre as principais reclamações estão o difícil acesso a outros bairros, a quantidade de poeira que as máquinas causam e, principalmente, a demora na entrega final.

Luíz Frutuoso, 39 anos, é um dos moradores que relataram o incômodo. Segundo ele, os dois filhos, um de 09 e uma bebê de 01 ano e meio, sofrem com a situação.

“Muita poeira. As vias que levam aos bairros Guanabara e Aldeia dos Sonhos não estão asfaltadas. Eles fizeram uma rua na parte de baixo do Ana Carolina e também não asfaltaram. Os carros passam e no fim do dia a poeira é imensa, sobre o barro inteiro”, disse ao Portal 6.

“As roupas das crianças não podem mais ir para o varal durante o dia. As áreas externas das casas estão vermelhas de poeira. Sem contar a saúde, estamos pensando em nos mudar do bairro por conta disso”, continua.

Ele afirma que vem gastando com remédios de alergia e para tosse, além da manutenção do carro por conta dos buracos.

Diretor de Serviços Urbanos da Prefeitura de Anápolis, Albenzio Filho, afirmou que a demora é normal pela complexidade da estrutura.

“O pessoal acha que a obra do Ana é só a Avenida Constelação. A empresa que vinha trabalhando nas outras vias e agora está na Constelação, já trabalhou na obra pluvial todinha”, explicou.

De acordo com o diretor, o asfalto é apenas uma das partes do serviço a ser entregue e que, no momento, está na fase de planificação do solo.

“A obra de galeria pluvial lá foi muito grande. Foi uma etapa demorada. É para resolver o problema da região toda. Se tudo correr bem, até o mês que vem está concluído”, garantiu.