Comemorando sucesso e tradição, Visótica completa 6 anos sob nova gestão em Anápolis

A sexta-feira (1°) está sendo de muita alegria e, principalmente, orgulho para clientes e colaboradores que fazem parte da história de muito sucesso da Visótica.

É que a empresa, fundada em 2005 na cidade, está completando 06 anos sob uma nova gestão que mudou completamente a visão dos anapolinos.

Isso porque a Visótica tem, desde o início, o objetivo de trazer novas perspectivas no mundo dos óculos, além de inovar e buscar levar para os clientes tudo o que tem de mais moderno e bonito em lentes, óculos e armações.

E parte da tradição de ofertar um atendimento diferenciado e que se preocupa em ouvir a necessidade dos clientes está justamente no fato de que os colaboradores são treinados para oferecer momentos personalizados e que vão resultar exatamente naquilo que os anapolinos precisam.

Outra amostra do sucesso da visotica está no fato de que, após começar com uma loja, a empresa já conseguiu abrir as portas de outras três óticas, sempre com o mesmo padrão de qualidade e preocupação com o próximo.

As Visóticas em Anápolis ficam localizadas na Rua 15 de dezembro, 07 de setembro, Manoel D’abadia e no Shopping Center do Centro.

Por todos esses anos, são vários os moradores da cidade que são satisfeitos com os excelentes serviços prestados.

Para saber mais sobre essa jornada de trabalho e muito sucesso, basta acessar a @visotica_anapolis.