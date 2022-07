Ainda dá tempo de inscrever os filho na Colônia de Férias do Colégio Couto Magalhães

Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias do Colégio Couto Magalhães. Repleta de atividades para a criançada, a programação está recheada de diversão e, claro, muito aprendizado. As atividades ocorrem de 11 a 22 de julho, de 13h30 às 17h30, diariamente.

Existem duas formas de participação: quem tiver interesse em participar todos os dias, o valor das inscrições é de R$ 489,00. Para o day pass, ou seja, quiser passar apenas um dia, o valor é de R$ 55,00.

A Colônia de Férias é realizada no Colégio Couto Magalhães, sob a supervisão da equipe da instituição. O lanche está incluso e, ao longo do dia haverá apresentação de histórias bíblicas, teatro, música, atividades esportivas e recreação. Quem adquirir o pacote para todos os dias ganha um mochila exclusiva.

Para realizar a inscrição e obter mais informações, entre em contato com a equipe do Colégio Couto Magalhães na secretaria da instituição pelo telefone 3310-6634.