Em Goiânia, mulher é agredida por companheiro por estar grávida: ‘seu satanás, seu demônio’

Ao conversar com o companheiro – com quem se relaciona há cerca de três anos – sobre uma gravidez que conta com 04 meses, uma mulher de Goiânia foi recebida com agressão física, quebra-quebra na casa e xingamentos: ‘seu demônio, seu satanás’. A situação ocorreu na noite da segunda-feira (19), no Setor Centro Oeste, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que, na noite do crime, a vítima, de 24 anos, decidiu conversar com o companheiro sobre a gravidez, além sobre a relação de um filho dele – fruto de outro relacionamento.

Nesse momento, ele teria elevado o tom de voz e partido para cima da mulher; com tapas, puxões de cabelo. Na sequência, a jogou no chão e a deixou lá. Assim, a vítima conseguiu ligar para a Polícia Militar (PM), momento em que ele teria tentado fugir em uma bicicleta.

Conforme o apurado, ela ainda tentou detê-lo. Foi quando o homem danificou a porta da casa e a empurrou novamente.

Ela chegou a ser encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames.

Entretanto, por estar grávida e precisar ter contato com o homem, preferiu não solicitar Medida Protetiva de Urgência.