Tomar banho depois de comer faz mal para saúde? Veja o que a ciência diz

Sem dúvidas, você já ouviu sua avó ou sua mãe falar para você não tomar banho depois de comer, porque faz mal a saúde, não é mesmo? A real é que elas nunca estiveram erradas!

Essa tese, consegue sair do senso comum e atingir fundamentos lógicos que explicam esse “perigo”. Vamos entender melhor!

Afinal, pode tomar banho depois de comer?

Pode e não pode, isso depende de diversos fatores!

Pois bem, antes de entrar no chuveiro, mar ou piscina depois de comer, alguns pontos devem ser levados em consideração.

São eles: a quantidade de comida ingerida, a temperatura da água, o tipo de banho a ser tomado (imersão ou chuveiro) e a intensidade dos exercícios a serem feitos.

Isso porque nosso estômago precisa de uma maior quantidade de sangue para realizar o processo de digestão dos alimentos.

Especialistas afirmam um banho de chuveiro em temperatura ambiente logo após uma refeição não causa mal algum.

Já que o corpo terá condições de conciliar suas funções durante a digestão, como se manter aquecido, irrigar o sangue por todos os músculos e digerir o que foi consumido.

Agora para entrar piscina ou no mar de água gelada e nadar com uma intensidade elevada, nosso organismo precisará regular a temperatura do corpo e também mandar sangue para que os demais músculos sejam capazes de realizar suas funções.

É aí que está o perigo.

Esse aumento dos batimentos cardíacos causa um esforço maior do organismo, que impede o sangue de ir para uma única função: a digestão.

Vale pontuar que quanto mais alimentos você comer, maior será a quantidade de sangue necessária para realizar a digestão.

Logo, o alimento fica por um tempo maior no estômago, dificultando mais ainda o processo digestivo.

A recomendação é dar ouvidos à sua mãe e à sua avó!

Assim, caso for para piscina ou mar, espere duas horas depois da refeição para não sentir azia, enjoo ou náuseas.

