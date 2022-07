Às vezes, identificar quais são os sinais que indicam que você pode ter intolerância à lactose pode ser uma tarefa complicada, já que a deficiência pode se manifestar de diferentes maneiras e jeitos.

Entretanto, alguns sintomas são bastante comuns entre os que têm a doença e, por isso, devem ser observados cuidadosamente.

6 sinais que indicam que você pode ter intolerância à lactose

1. Barriga inchada

Se após ingerir alimentos com lactose como queijo, leite e iogurte, você ficar com a barriga inchada, isso pode ser um sinal de que você tem intolerância à lactose.

A sensação de estufamento é um dos principais sinais da deficiência e é causado pelo excesso de flatulência em decorrência da não sintetização da enzima no intestino.

2. Surgimento de manchas vermelhas na pele após a refeição

Manchas vermelhas espalhadas pela pele após as refeições podem indicar que você tenha intolerância à lactose.

Isso porque a não absorção da enzima pode desenvolver um estresse ou, então, agravar algum quadro clínico já estabelecido.

Por isso, se notar um aparecimento de manchas após as refeições, fique em alerta!

3. Irritabilidade

Um dos sinais que indicam que você pode ter intolerância à lactose é a irritabilidade ao extremo. Normalmente, esse sintoma aparece entre 30 minutos até 2h após a ingestão de algum alimento derivado do leite.

Além disso, a intensidade da irritação pode variar dependendo da quantidade ingerida.

4. Dores abdominais

As dores abdominais são mais um sinal que pode indicar que você esteja com intolerância à lactose. É importante salientar que esse tipo de sintoma pode gerar um certo desconforto e é causado pelo acúmulo de gases no organismo.

5. Cansaço excessivo

Se você sente um cansaço excessivo após comer algum alimento derivado do leite, é bem provável que o seu organismo seja intolerante à lactose.

Quem tem deficiência não consegue transformar a lactose e, consequentemente, acaba ficando sem energia, o que gera o cansaço.

6. Diarreia

Por último, mais um dos sinais que indicam que você pode ter intolerância à lactose é a diarreia. Ao comer um item derivado do leite, muitas pessoas sofrem daquela dor de barriga e tem que correr ao banheiro.

Sendo assim, é necessário evitar o consumo de alimentos desse tipo e buscar um tratamento com um médico para evitar um agravamento do quadro e possíveis danos.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

