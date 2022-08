Tipicamente brasileiro, o pastel é um alimento composto por uma massa à base de farinha a que se dá a forma a uma espécie de envelope, que se recheia e depois se frita por imersão em óleo fervente. Mas sabia que há uma forma de fazer essa delícia sem usar óleo? Veja agora a Receita de Pastel na Air fryer!

Receita de Pastel na Air Fryer: aprenda como fazer em casa:

Você vai precisar de:

Massa fresca para pastel comprada pronta

Recheio a gosto (sugestões: carne moída, frango desfiado, queijo, shitake, palmito)

Água gelada

Modo de preparo:

Primeiro, abra a massa e coloque o recheio, em seguida feche o pastel com a pontinha do garfo e pincele a massa com a água para que não fique ressecada.

Depois, coloque na airfryer pré-aquecida a 180° graus e deixe por 10 minutos. O tempo pode variar de acordo com sua preferência. Se você gosta da massa mais clara, deixe menos tempo; se preferir mais dourada, deixe mais.

E voilà!

