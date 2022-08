Além de manter a saúde bucal, a pasta de dente ainda possui diversos outros benefícios, inclusive para a limpeza da casa, que poucos conhecem, mas que todo mundo deveria saber.

Isso porque ela conta com diversas substâncias abrasivas e solventes poderosas que auxiliam na hora de limpar os mais diversos objetos.

A verdade é única, assim como o “bombril”, a pasta de dente possui mil e uma utilidades na vida cotidiana das pessoas e pode salvar objetos.

Por isso, separamos uma lista com alguns desses usos que você talvez ainda não conheça.

6 utilidades da pasta de dente que todo mundo deveria conhecer

1. Limpa desenhos na parede

Quem possui criança em casa sabe bem que é difícil manter as paredes limpas e sem os mais diversos desenhos e assinaturas dos pequenos.

Porém, saiba que a limpeza não é impossível e é até mais simples do que se imagina ter a cor natural da parede de volta com o uso da pasta de dente.

Isso mesmo! Para limpar basta aplicar uma fina camada do creme dental sobre o desenho feito com giz, esfregar levemente com a parte macia da esponja de cozinha e retirar o excesso de produto com um pano seco.

2. Limpeza de espelhos

Não sabe mais o que fazer para deixar o espelho limpinho? Então agora você vai descobrir, já que o creme dental é ótimo para este tipo de limpeza.

Para uma limpeza prática e eficiente você vai precisar aplicar a pasta de dente em toda a superfície do objeto com o lado macio de uma esponja, deixar agir por cerca de 10 minutos e depois basta passar um pano seco para retirar.

3. Remove manchas de caneta das roupas

Todo mundo em pelo menos alguma vez na vida já passou um leve desespero ao manchar uma roupa, sem querer, com a tinta da caneta.

Se antes parecia impossível de remover, agora não será mais necessário histeria e horas esfregando.

Primeiramente é importante umedecer a área manchada o mais rápido possível. Logo em seguida, coloque a pasta no local e deixe agindo por um dia inteiro. Depois basta lavar a peça de roupa normalmente.

4. Devolve o brilho para objetos cromados

Com uma colher de pasta de dente e um pouco de água, é possível devolver o brilho perdido para a torneira, a descarga, o chuveiro e outros objetos cromados.

Basta passar o creme dental na superfície desejada, lavar com água e aproveitar o objeto novinho em folha.

5. Limpa joias

Com o passar do tempo, é normal que as joias comecem a perder o brilho, ganhando uma aparência meio opaca devido ao contato frequente com substâncias oxidantes, como o próprio suor.

Mesmo que a recuperação possa parecer um caso já perdido, o creme dental pode ser uma solução eficiente para as peças.

É preciso aplicar a pasta na joia, evitando as pedras, pérolas e strass, espalhar com o auxílio de uma escova de dentes e para finalizar, passar um pano seco para retirar todo o produto.

6. Limpar o tênis branco

O tênis branco é uma peça chave para qualquer look, mas na hora da limpeza pode acabar se tornando uma grande dor de cabeça.

Porém, para evitar preocupações e deixar o sapato queridinho com aparência sempre nova, você só precisa aplicar a pasta dental na parte branca, deixar agir por cerca de 10 minutos, esfregar o local com uma esponja macia, remover o produto com um pano seco e deixar secar para aproveitar ainda mais o tênis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!