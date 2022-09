Em Anápolis, são mais de 80 pontos de vacinação contra a raiva neste sábado (24)

Os donos de pet de Anápolis poderão imunizar os bichinhos contra a raiva em mais de 80 postos distribuídos pela cidade, neste sábado (24).

O Dia D da Vacinação Antirrábica ocorrerá das 08h às 17h, voltado para o atendimento de gatos e cachorros com mais de três meses de vida.

A mobilização para a vacinação dos pets teve início no dia 1º de setembro, não havendo restrições para fêmeas prenhas ou cães idosos.

Os mais de 80 pontos que participarão do Dia D da Vacinação foram divulgados nesta sexta-feira (23), no perfil do Instagram da Prefeitura de Anápolis.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Gúbio Dias, é preciso imunizar os bichinhos principalmente ao se levar em consideração a periculosidade da doença.

“Temos que ficar em alerta, pois a doença não é brincadeira tanto para os animais quanto para os humanos. Além disso, a busca pela vacina está baixa em todo o país”, afirmou.

A expectativa da campanha é de que ao menos 59 mil animais possam ser imunizados e protegidos contra a remida raiva.