Futebol, artes marciais e futsal; saiba como praticar esses esportes de graça em Anápolis

O Bolsa Iniciação Esportiva está com mais de 270 vagas disponíveis para aulas de futsal, futebol, judô, karatê e jiu-jitsu, ofertadas gratuitamente para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos.

Para se inscrever, é preciso que a família do futuro atleta seja referenciada em um dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), de Anápolis onde receberá o encaminhamento para entregar na instituição.

“Além das aulas de iniciação esportiva que os próprios professores da Diretoria de Esportes ministram em espaços públicos da cidade, temos também o financiamento dessas aulas dentro das instituições. Dessa maneira, alcançamos ainda mais crianças e ainda apoiamos as instituições que realizam esse trabalho nos bairros”, explica o diretor de Esportes, Eduardo Junqueira.

As aulas acontecem em instituições de práticas desportivas do município, que firmaram parceria com a Prefeitura de Anápolis por meio de chamamento público.

Em 2019, foram cinco instituições beneficiadas, que dispõem de sete núcleos para realização das aulas. São ao todo, 684 vagas, mas apenas 60% estão preenchidas.