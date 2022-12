Adolescente de 12 anos pode não ser a única vítima de assassino confesso em Goiânia

Reidimar Silva Santos, assassino confesso da adolescente Luana Marcelo Alves, de 12 anos, também pode ter sido responsável pelo desaparecimento de uma jovem de 13 anos, no Setor Madre Germana II, em Goiânia.

O caso aconteceu em 2019. Thais Lara da Silva sumiu depois de ir a uma feira do bairro. Ela estava sozinha antes de desaparecer.

O Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) vai reabrir o caso por conta das semelhanças com o assassinato de Luana. A Polícia Civil acredita que o ajudante de pedreiro pode estar envolvido também no desaparecimento de Thais Lara.

“A Thais está desaparecida desde 2019 e, na época, ela tinha 13 anos. Com o caso Luana, surgiram novas informações e, por isso, reabrimos as investigações para verificar se existe a participação do Reidimar também nesse caso. Vamos fazer novas diligências e ouvir novas testemunhas”, disse a delegada Ana Paula Machado, titular do GID, ao jornal O Popular.

Luana desapareceu depois de sair para ir à padaria. Ela estava sozinha e foi interpelada por Reidimar. Thais, por sua vez, tinha ido com uma tia buscar uma criança na escola, mas, no meio do caminho, ela decidiu ir sozinha à feira e nunca mais foi vista.

O ajudante de pedreiro reside na mesma rua que a menina vivia com a avó. A diferença dos casos, segundo a delegada, é a ausência de imagens.

“No caso Thais, não temos imagens ou vídeos como no caso Luana. Mas, nesta semana, vamos ouvir novas testemunhas e depois o Reidimar. Por enquanto, as informações ainda são sigilosas”, destacou.