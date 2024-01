⁠O segredo para tirar as roupas da máquina de lavar já macias e não precisar passar

Ruan Monyel - 11 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Cris Ribeiro)

Tirar as roupas da máquina de lavar com uma textura suave e agradável e não precisar passar, pode parecer um desafio, mas com alguns cuidados simples, é possível alcançar esse resultado desejado.

O segredo para obter peças macias diretamente da lavadora é mais simples do que você espera, envolvendo técnicas no momento da lavagem e uma receita mágica com poucos ingredientes.

Deixe essa tarefa do dia a dia mais simples e com ótimos resultados. Ficou curioso? Leia até o final e descubra o que fazer para não precisar utilizar o ferro de passar.

⁠O segredo para tirar as roupas da máquina de lavar já macias e não precisar passar

Para quem cuida da casa, lavar roupas não é uma tarefa agradável, e passá-las consegue ser ainda pior.

Mas fique tranquila, seguindo algumas dicas, a roupa ficará perfeitamente macia, e o melhor, não será preciso passar mesmo ela saindo direto da lavadora.

Primeiramente, a escolha do amaciante de roupas desempenha um papel fundamental, opte por um produto de qualidade, de preferência com ingredientes suaves e uma fragrância agradável.

Ai vai uma dica de economia, compre um amaciante concentrado e um de baixa qualidade, misture os dois para que o produto renda mais, afinal, a fórmula concentrada pesa no bolso e o rendimento é menor.

Além do amaciante, considere o uso de vinagre branco durante o ciclo de enxágue, adicionar uma pequena quantidade à lavagem não só ajuda a amaciar as fibras do tecido, mas também auxilia na remoção das manchas.

Após o ciclo de lavagem, retire as roupas imediatamente, pois deixar as peças úmidas na máquina por muito tempo pode resultar em rugas difíceis de remover.

Na secagem, o eletrodoméstico deve estar em um ciclo de centrifugação eficiente, afinal, quanto mais água for removida durante esse processo, menor será o tempo de secagem no sol.

Assim que as roupas estiverem no varal, faça uma mistura de uma tampinha de amaciante com metade água e metade álcool e borrife nas roupas ainda úmidas.

A mistura é milagrosa e o resultado são roupas sem nenhuma marca de dobradura, a mistura também funciona para roupas já secas, porém o resultado não é o mesmo.

Incrível, né? Passos simples podem ser a solução para enormes dores de cabeça do dia a dia.

