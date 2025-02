Homem não identificado morre após ser atropelado na BR-153

Vítima, que surgiu na pista, foi lançada ao asfalto pelo carro, que trafegava no sentido Sul/Norte

Samuel Leão - 03 de fevereiro de 2025

Carro ficou danificado após choque com o transeunte. que não resistiu aos ferimentos. (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem, que caminhava pela BR-153 sem portar documentos, acabou sendo atropelado por um carro que passava pela via. O caso aconteceu na região de São Luiz do Norte e resultou na morte da vítima, na noite do domingo (02).

O atropelamento teria ocorrido na altura do km-259, onde o motorista do veículo, de 38 anos, trafegava levando duas crianças, uma de 09 e outra de 11 anos. Sem conseguir frear a tempo, ele acabou acertando o transeunte.

A vítima, que surgiu na pista, foi lançada ao asfalto pelo carro, que trafegava no sentido Sul/Norte. Dada a força do choque, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Autoridades competentes compareceram e prestaram atendimento aos envolvidos. O motorista chegou a prestar o teste do bafômetro, que não registrou a presença de álcool.

O caso foi registrado como morte por acidente de trânsito e poderá ser investigado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).