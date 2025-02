Mulher é presa por furtar todos os potes de Nutella e outras 46 barras de chocolate de supermercado em Anápolis

Suspeita confessou a ação às autoridades e disse que pretendia vender os produtos na rua

Paulo Roberto Belém - 03 de fevereiro de 2025

Mulher foi flagrada com a bolsa cheia (Foto: Divulgação)

Uma mulher, de 43 anos, foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Anápolis nesta segunda-feira (03), suspeita de ter sido a autora do furto de chocolates de diferentes tipos de um supermercado localizado no Centro de Anápolis.

O furto foi percebido pelo gerente do estabelecimento, que ao chegar para trabalhar, percebeu que todos os potes de Nutella haviam sumido da prateleira, sendo que não é comum o produto acabar da noite para o dia.

Assim sendo, as imagens da segurança foram analisadas, tendo a equipe percebido a ação de uma mulher no “sumiço” da pasta de chocolate no dia anterior. Ela teria aparecido no supermercado nesta manhã, onde teria, novamente, furtado mais chocolates.

Entretanto, ela foi reconhecida pelos colaboradores que acionaram a Polícia Militar (PM). Com ela, desta vez, foram encontrados 46 barras de chocolate, que se fossem pagos, totalizariam quase R$ 400.

Aos militares, ela teria confessado o crime, dizendo que a intenção era vender os produtos na rua. Diante da confissão, ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes, autuada por furto.

