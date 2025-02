O hábito simples que pode reduzir seu estresse em apenas 10 minutos

O estresse acumulado afeta a qualidade de vida e pode prejudicar a saúde mental e física

Pedro Ribeiro - 03 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Atualmente, é comum que as pessoas se sintam estressadas.

A rotina corrida, as pressões do trabalho, as responsabilidades familiares e até mesmo as redes sociais podem deixar a mente sobrecarregada.

O estresse acumulado afeta a qualidade de vida e pode prejudicar a saúde mental e física.

Mas a boa notícia é que um hábito simples pode ajudar a reduzir o estresse em apenas 10 minutos, trazendo mais calma e equilíbrio para o seu dia.

Se você está buscando uma maneira de relaxar, experimente a respiração profunda.

Essa prática simples pode acalmar a mente e trazer uma sensação imediata de bem-estar.

Basta reservar alguns minutos do seu dia para se concentrar na sua respiração.

Aqui está um passo a passo rápido:

1. Encontre um lugar tranquilo;

2. Sente-se confortavelmente e feche os olhos;

3. Inspire pelo nariz contando até quatro;

4. Segure o ar por alguns segundos;

5. Expire lentamente pela boca;

6. Repita o processo por 10 minutos.

Com a prática diária, esse hábito pode ajudar a reduzir níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhorar sua qualidade de vida.

Outras dicas para potencializar os efeitos

– Pratique a gratidão: anote três coisas boas do seu dia;

– Movimente-se: a atividade física é uma excelente forma de relaxar;

– Desconecte-se: reduza o tempo nas redes sociais.

– Beba água: a hidratação influencia no humor.

O estresse excessivo pode afetar sua saúde mental e física. Pode causar ansiedade, insônia e até problemas cardíacos.

Por isso, adotar um hábito simples, como a respiração profunda, é uma estratégia poderosa para equilibrar o corpo e a mente.

