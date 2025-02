Aeroporto de Goiânia está mais forte do que nunca; entenda

Concessionária do Santa Genoveva revela quantos passageiros embarcaram e desembarcaram no terminal

Paulo Roberto Belém - 04 de fevereiro de 2025

CCR Aeroportos divulga número de passageiros (Foto: Divulgação/CCR Aeroportos)

Teria em mente quantos passageiros embarcaram e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Goiânia em 2024? Pois bem, a CCR Aeroportos, concessionária que administra o principal terminal aeroviário de Goiás, divulgou os números nesta terça-feira (04).

Dizendo se tratar de um recorde histórico para o local, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas saíram e chegaram pelo Santa Genoveva, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do último ano, informou a CCR.

A concessionária atribui o número à conclusão das obras de melhoria no Aeroporto de Goiânia, mencionando um investimento de R$ 65 milhões, o que provocou a modernização e com mais possibilidades para atrair novas rotas.

E para 2025, a expectativa é que o número de passageiros cresça. Para isso, a concessionária afirmou que mantém diálogo permanente com as companhias aéreas, com o objetivo de reforçar a demanda e o potencial econômico e turístico da região.

A gerente do Aeroporto de Goiânia, Tassia Fraguas, disse que os números de 2024 demonstram que o Aeroporto de Goiânia está mais forte do que nunca, atribuindo o resultado ao que considera como “esforço conjunto de toda a equipe”.

“Além do apoio de nossos parceiros e de investimentos contínuos em infraestrutura e serviços, que demonstram nossa capacidade de atender à crescente demanda de passageiros com segurança, eficiência e um serviço de excelência”, destacou.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra, além das capitais, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte/Confins e Pampulha, São Luís, Teresina e Palmas, outros 11 terminais.

Já no exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas), movimentando mais de 45 milhões de passageiros por ano.