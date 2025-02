6 opções para substituir o café sem pesar tanto no bolso

Bebidas mais em conta, com vitaminas, minerais e também cafeína são boas alternativas para aliviar o bolso

Magno Oliver - 07 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Agosto)

Com a alta no preço do café, o brasileiro tem procurado outras alternativas para substituir a bebida sem pesar tanto assim no bolso.

Dessa forma, confira algumas opções que separamos para você substituir e economizar com o tradicional cafézinho.

6 opções para substituir o café sem pesar tanto no bolso

1. Consumir bebidas descafeinadas

Como o preço de venda do café está em alta nos mercados e atacadistas, nada como uma bebida mais em conta para sentir o sabor do grão. Assim, a bebida descafeinada tem gosto de café, mas não tem cafeína. Ela conta também com adição de óleos saudáveis.

2. Café verde

Sim, muita gente não conhece, mas ele é uma cafeína de liberação mais lenta. Assim, o café verde acelera o metabolismo e tem um gostinho mais refrescante, bem diferenciado.

3. Chá-preto

Outra boa opção para substituir o café é o chá preto. Ele é rico em cafeína, tem um gosto que se aproxima bastante e é uma alternativa bem suave ao grão.

4. Chá de alecrim

O chá de alecrim não contém cafeína, mas é uma excelente bebida para aumentar o foco e a concentração. Além de ser fácil de preparar, é bastante acessível, sendo possível encontrar em qualquer supermercado ou lojas de produtos naturais.

5. Chá de hortelã

Um chá refrescante, pode ser tomado a qualquer hora do dia e é uma boa opção ao café. Assim, ele além de refrescar, melhora a respiração e acalma o estômago. A erva de hortelã estimula algumas sensações no organismo e fornece bastante energia.

6. Chá mate

Por fim, o chá mate é uma boa opção que pode ser consumida quente ou mesmo gelada. Você pode até adicionar gotas de limão. Ele contém vitaminas, minerais, compostos vegetais e antioxidantes.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!