Ana Castela e seu agronejo decolam mesmo com público eclético no CarnaUOL

Evento reuniu milhares de pessoas neste sábado (08) no Allianz Parque

Folhapress - 09 de fevereiro de 2025

Ana Castela foi uma das atrações do CarnaUol (Foto: Reprodução/Instagram)

JOVI MARQUES – Já era noite no Allianz Parque quando uma dúzia de fogos de artifícios estourou no céu e anunciou a chegada de Ana Castela. “Chegou a boiadeira”, disse uma voz gravada, já com a sertaneja com o microfone em punho com o sucesso estrondoso “Pipoco”.

Os olhares desatentos presos na tela do celular de uma plateia eclética à espera do próximo show se voltaram ao palco em uníssono. A estrela do agronejo, a vertente do sertanejo que lida com o cotidiano da agro com batidas de pop e funk, foi uma das atrações do festival CarnaUOL, que acontece neste sábado (8), em São Paulo.

“Estou muito feliz de estar aqui. Como está cheio aqui! Daqui a pouco tem Christina Aguilera, olha que legal. Deus abençoe e aproveite o rolê”, disse a sertaneja.

O ineditismo do show da norte-americana atraiu ao evento uma grande fatia do público LGBQIATP+. Nomes como Claudia Leitte, Belo e Tony Salles, que também se apresentaram no festival, trouxeram fãs de axé music e pagode, assim como os fãs de música eletrônica que vieram pelos DJs Steve Aoki e KVSH.

Os chapéus rosas comuns às boiadeirinhas –o público infantil que marca presença nos shows de Castela, quase sempre na grade e acompanhados de seus pais ou tutores– deram lugar a ‘buckets’ de um patrocinador que tomou conta da visão no estádio.

Mesmo sem o senso identitário da plateia por suas composições, o show decola com sucessos radiofônicos da cantora, como “Roça em Mim”, “As Meninas da Pecuária”, “Boiadeira” e “Solteiro Forçado”, e nas parcerias “Canudinho”, com Gusttavo Lima, “Jet em Balneário”, ao lado de MC PH, e “Deja Vu”, música de Luan Santana.

Um mérito de Ana e sua equipe está no visual da apresentação, que faz com que a experiência cresça para quem vê o show ao vivo. A transmissão da cantora é transposta nos telões com artes gráficas em diferentes cores, fontes e imagens pré-gravadas de shows e clipes.

Este é já é um aceno da transição de carreira que Castela está anunciando em diversas entrevistas. Fã declarada de Taylor Swift, Anitta e Luísa Sonza, a sertaneja diz que dará passos inéditos rumo à música pop –mesmo que seu som, shows e vida pública já tenham diversos elementos do gênero.

O CarnaUOL recebe, ainda, o segundo show de Christina Aguilera no Brasil. A cantora norte-americana já se apresentou no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (6).

O festival teve, também, shows do rapper jamaicano Sean Paul os DJs brasileiros Deekapz e DJ Sophia.