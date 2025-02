Moeda rara de R$ 1 pode valer até R$ 20 mil e você pode ter guardada na carteira sem saber

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2025

Foto: (Reprodução/RFonseca Leilões)

Mesmo na era digital, todo mundo ainda tem em casa uma moeda, uma cédula antiga que não botou para circular no mercado e ficou guardada em suas coisas.

Pois saiba que se você tiver um exemplar raro de moeda, você pode conseguir uma grana interessante no mercado de coleções e artefatos raros.

Assim, no universo numismático, essas moedas consideradas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores impressionantes pagos pelos colecionadores.

Algumas linhagens de R$ 1, como a da moeda comemorativa de 1998, ganhou fama recente entre os colecionadores. Isso a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a até R$ 20 mil.

A moeda é produzida no material de aço inox, tem 23,5 mm de diâmetro e 4,78g de massa bruta. Sua borda é de cunhagem lisa e o desenho do anverso tem um “P” gravado no canto.

Esse detalhe mínimo é um erro de cunhagem que a torna um item raro de colecionador.

Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 20 mil. Vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @Deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: Plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: Lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: Plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: Essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

