Lagum, Índio Behn e muita folia são os destaques para o final de semana em Goiás

Esta é a oportunidade perfeita para aqueles que querem sair do sofá e festejar

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2025

Lagum é atração confirmada em Goiânia no sábado. (Foto: Reprodução/Instagram)

O final de semana está batendo na porta e nada melhor do que aproveitar e se preparar para curtir ao máximo os momentos de descanso.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 separou as melhores atrações para aqueles que querem sair do sofá e festejar.

Para aqueles que curtem dar uma boa risada com os amigos, Goiânia recebe neste sábado (15) o stand-up Tratamento de Choque, do Índio Behn. Com um show afiado e cheio de histórias hilárias do dia a dia, o humorista gaúcho é atração confirmada no Teatro Agostiniano.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Em clima de Carnaval, o Esquenta Oficial dos Bloquinhos é a pedida certa para quem quer cair na folia. O evento acontecerá na Arena Multiplace, contando com a participação de Marcinho Malemolência, Hugo Guimma, Thiago Amaral e Pagode do Boy. As entradas podem ser garantidas através do site Bilheteria Digital.

Não para por aí. A banda Lagum desembarca em Goiânia para um super show no Teatro Rio Vermelho. Marcado para acontecer no sábado, o evento reunirá os grandes sucessos do grupo, prometendo fortes emoções para os fãs. Os ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pela plataforma BaladApp.

Por fim, em Anápolis, a festa será com o Baile do DJ Guuga, que acontecerá na Homer Choperia e terá como atrações Vovô James, Demik e muito mais.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: