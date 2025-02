Anápolis deverá receber programa gratuito para tratamento de obesos, adianta pesquisador

Proposta é a realização de um acompanhamento completo de casos graves

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2025

Pesquisador Doutor Luís Vicente. (Foto: Portal 6)

Uma nova alternativa, sem custos e com um “acompanhamento 360”, será oferecida à população obesa de Anápolis e região – segundo o pesquisador Luís Vicente Franco, da UniEVANGÉLICA.

A proposta é a realização de um acompanhamento completo de casos graves, que pode culminar até na indicação para a realização de cirurgias bariátricas.

“Nós começaremos agora, a partir de março, um grande projeto aqui na UniEVANGÉLICA, chamado atenção integral à saúde do obeso grave, com indicação para a cirurgia bariátrica”, revelou, durante o programa Agora, do Portal 6 com a rádio 105

Doutor pela Universidade de Brasília (UnB), ele participa de vários programas de pesquisa, dentre eles o estudo de transplantes e implantes com tecidos e órgãos de animais para humanos – os chamados xenotransplantes.

O pesquisador deu uma prévia dos atendimentos que virão, ainda em março deste ano, tratar da população que possui obesidade grave, anteriormente chamada de obesidade mórbida.

Assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional, atividade física e reabilitação fazem parte do projeto.