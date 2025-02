Coronel Alyson desmente cabo Fred Caixeta e diz que vereador está propagando fake news sobre a Força Tática

Vereador disse que Márcio Corrêa não estava pagando os policiais e que futuro do convênio estava em risco

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2025

O comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM), coronel Alyson Ferreira Sobrinho, desmentiu nesta sexta-feira (14) as declarações do vereador cabo Fred Caixeta (PRTB).

Aliado do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), o parlamentar afirmou nesta semana que a gestão Márcio Corrêa (PL) não estava realizando os pagamentos aos policiais da Força Tática e que futuro da parceria estava ameaçado.

No entanto, o coronel rebateu a acusação e garantiu que o convênio não só foi renovado, como também ampliado.

“O prefeito nunca colocou qualquer empecilho para a permanência da Força Tática. Pelo contrário, ele e a equipe sempre demonstraram interesse em fortalecer essa parceria, garantindo mais viaturas na rua”, declarou.

Coronel Alyson também criticou a postura de Caixeta, classificando as declarações do vereador – também policial militar – como desinformação com interesses políticos.

“A concorrência espalha informações inverídicas para minar a gestão do prefeito, mas isso é fake. Tenho tratado diretamente com ele e sei do compromisso com a segurança de Anápolis”, afirmou.

O comandante ainda explicou que a Prefeitura de Anápolis quitou os valores devidos aos policiais antes do prazo prometido. “O pagamento de dezembro foi feito no dia 14, dois dias antes do previsto. E o de janeiro seguirá a sequência correta”, completou.