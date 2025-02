Grupo hoteleiro vai investir R$ 20 milhões em novo parque aquático temático em Caldas Novas

Com uma área total de 9 mil metros quadrados, o Lake Side Park contará com 2 mil metros quadrados destinados às atrações aquáticas no lago

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2025

Imagem do parque infantil. (Foto: Divulgação)

Caldas Novas ganhará em breve um novo destino turístico com a inauguração do Lake Side Park, um parque aquático temático que está sendo construído às margens do Lago Corumbá. O projeto, que recebe um investimento de R$ 20 milhões, promete transformar a área com atrações exclusivas, como brinquedos infláveis no próprio lago, além de diversas opções para toda a família.

Com uma área total de 9 mil metros quadrados, o Lake Side Park contará com 2 mil metros quadrados destinados às atrações aquáticas no lago. O parque terá uma variedade de brinquedos, como o Surf Hill, com 5 pistas para simular a prática de surfe, toboáguas fechados e a Rampa Calafrio, que traz uma experiência de reversão.

Também serão dedicados espaços para o público infantil, com brinquedos como baldões e o Arc Splash, possibilitando um ambiente adaptado para toda a família.

O novo empreendimento busca se tornar um grande atrativo para a região do Lago Corumbá, que tem se consolidado como um polo turístico emergente. Além de promover o lazer e o esporte, o parque aquático proporcionará um ambiente de convivência e relaxamento, com piscinas que imitam o clima praiano, criando uma atmosfera única para os visitantes.

Além das novidades em diversão, o Lake Side Park deverá gerar cerca de 250 empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local. O empreendimento, lançado pelo grupo hoteleiro Viver Caldas, reforça a crescente demanda por turismo na cidade,

O grupo também é dono dos empreendimentos Hotéis Alta Vista Thermas Resort, Atrium Thermas Residence, Marina Flat e Náutica e Essence Thermas Resort, possuindo uma atuação consolidada na cidade.