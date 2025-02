6 maneiras fáceis de turbinar sua inteligência e memória

Saúde mental é algo a se cuidar e a manter bem no longo prazo. Confira algumas dicas para te ajudar nessa empreitada intelectual

Magno Oliver - 18 de fevereiro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Existem algumas maneiras fáceis de você conseguir turbinar a sua inteligência e, principalmente, a memória com dicas práticas e simples. Só que muita gente não segue esses ensinamentos.

6 maneiras fáceis de turbinar sua inteligência e memória

1. Praticar a leitura

Leitura é um hábito para o resto da vida se você quiser manter uma mente saudável.

Ela é uma atividade cerebral que contribui para o desenvolvimento da nossa inteligência, pois exige a ativação de múltiplas funções cognitivas e bastante concentração.

2. Dormir o necessário

Sono é qualidade de vida e muita gente não dá a devida importância.

Assim, o sono é uma função cerebral essencial para manter o funcionamento cognitivo no seu mais elevado grau.

O cérebro humano consolida memórias e aprendizados, enquanto aprimora nossa capacidade de aprender e reter novas informações. Tudo isso enquanto estamos no estágio de sono.

Privar-se de um bom descanso de 8 horas prejudica esse processo.

3. Praticar exercícios regularmente

Os educadores físicos alertam: se quiser viver a fase de envelhecimento sem incomodar ninguém com ajuda para andar, etc, é preciso praticar exercícios físicos desde cedo.

De acordo com um estudo de 2018, a prática de atividades físicas estimula a atividade da região do cérebro envolvida na memória, o hipocampo. Atividade física também melhora a conexão com outras áreas cerebrais.

4. Socializar bastante

É verdade que, com o passar do tempo e idade, as pessoas vão acabando a bateria social, mas a indicação é ir contra isso desde cedo. Assim, a sociabilidade é uma prática saudável para a saúde mental.

Manter uma vida social ativa pode melhorar as habilidades mentais e cognitivas, aponta a ciência.

5. Empenhar-se em continuar aprendendo as coisas

Aprender é uma ação que devemos praticar para o resto das nossas vidas. Assim, para aumentar o nível da nossa inteligência, é preciso adotar a postura de ser um eterno estudante em modo de aprendizagem.

Um estudo de 2019 concluiu que a educação contínua fortalece as funções cognitivas e protege o cérebro.

6. Praticar meditação

Meditação é importante e é a chave para uma boa saúde mental a longo prazo.

Assim, segundo estudo de 2019, participantes que praticaram meditação guiada por 13 minutos, durante 8 semanas, apresentaram melhora na atenção, na capacidade de reconhecimento e na memória de trabalho. A atividade potencializa o processamento das nossas funções motoras e cerebrais.

