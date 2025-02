Polícia prende em Anápolis, homem foragido da Justiça e condenado a 9 anos de prisão

Ele foi sentenciado por crime de estupro de vulnerável

Thiago Alonso - 18 de fevereiro de 2025

Suspeito foi preso por meio de operação integrada entre as polícias de Goiás e do Pará. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem, de 32 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (18), no Bairro Vivian Parque, região Sul de Anápolis. Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável e estava foragido da Justiça do Pará.

A prisão ocorreu por meio de uma ação integrada entre o Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da cidade e a Polícia Civil (PC) do Pará.

Conforme informado pela PC, o homem havia sido condenado a nove anos de prisão pela Justiça do Estado do Pará, por meio da comarca de Santa Luzia do Pará, a 209 km da capital, Belém (PA).

Contudo, desde a sentença, ele havia se escondido em Goiás, sendo que investigações revelaram que ele residia em Anápolis. Diante disso, o Geic conseguiu localizá-lo, se dirigindo ao local, onde o deteve.

Posteriormente, o foragido foi encaminhado para a responsabilidade da Polícia Penal (PP) de Goiás, que realizou os trâmites a fim de transferi-lo para o Pará.

