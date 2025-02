PC encabeça mega operação contra uso de notas fiscais falsas em Goiás

Investigações ocorrem de maneira simultânea em 10 cidades

Paulino Henjengo - 19 de fevereiro de 2025

PCGO deu investiga empresas de fachada que criava notas fiscais falsas (Foto: Reprodução/PCGO).

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), cumpre 22 mandados de busca e apreensão em 04 estados do país nesta quarta-feira (19).

A operação que foi batizada como Noteira, investiga o uso de notas fiscais falsas no transporte de peças veiculares ilícitas e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF), das Polícias Civis de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins, além da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás, por meio do Laboratório de Identificação Veicular.

As investigações ocorrem de maneira simultânea em 10 cidades, entre as quais: Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), São Luís dos Montes Belos (GO), Caldas Novas (GO), Osasco (SP), Santo André (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Palmas (TO).

O grupo que se encontra na mira dos policiais, costuma fazer o uso de notas fiscais emitidas por meio de empresas de fachada, simulando transações comerciais inexistentes.

A quadrilha é especializada em roubo de carros e peças, os furtos que ocorriam nos outros estados tinha como destino final Goiás.

Dos 03 motoristas e vendedores investigados, um deles reside em Goiás, os outros em Minas Gerais e São Paulo. Estão envolvidos no esquema 01 lojista do Tocantins, 02 pessoas que organizavam os documentos falsos e os donos de transportadoras.