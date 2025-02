6 dicas para manter a casa mais fresca durante o verão

Pequenas mudanças dentro da sua residência farão grande diferença na temperatura e na qualidade de vida

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2025

O bambu pode ser usado como decoração. (Foto: Reprodução)

Calor bateu por aí? Não está aguentando ficar dentro de casa por conta das mudanças de temperatura? Aqui vão algumas dicas para manter sua casa na temperatura mais agradável possível.

6 dicas para manter a casa mais fresca durante o verão

1. Pintar as paredes com cores mais claras

Pintar as paredes com cores claras ajuda a reduzir o efeito do calor, pois elas refletem melhor a luz e mantêm a casa mais fresca. Assim, investir em tons como branco e bege evitam que o calor seja absorvido pelas paredes e pelo teto.

2. Invista em telhas térmicas

Na hora de construir, reformar sua casa, pense em instalar telhas térmicas.

Os telhados de cobertura térmica reduzem o acúmulo de calor no interior da casa.

Instalar exaustores na estrutura dos telhados também ajuda a manter o ambiente mais fresco.

3. Espalhe plantas dentro de casa

Coloque plantas na sua casa. Elas ajudam a resfriar o ambiente ao liberar umidade no ar.

Espécies como samambaias e lírios-da-paz são ótimas opções para refrescar os cômodos e trazer mais frescor ao lugar.

4. Instale cortinas claras pelos cômodos

Cortinas de cores claras ajudam bastante a reduzir o calor, pois refletem a luz do sol e reduzem o aquecimento do ambiente. Assim, materiais como “blackout” também bloqueiam a entrada de calor excessivo e ajudam na refrigeração.

5. Não esqueça de colocar lâmpadas de LED em casa

Lâmpadas incandescentes esquentam muito e aumentam demais a temperatura do ambiente. Assim, as lâmpadas de LED, além de mais econômicas, emitem menos calor e mantêm o clima agradável. Elas são ideais para tempos de muito calor e variações de temperaturas.

6. Reduza e evite o uso excessivo de eletrônicos

Eletrônicos também são um problema que doem no bolso e na temperatura interna da casa. Assim, aparelhos eletrônicos geram calor e aumentam bastante a temperatura dos ambientes. Desligar os equipamentos quando não estão em uso ajuda demais a manter a casa mais fresca.

