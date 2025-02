Estudantes de Goiás podem participar de concurso dos Correios com premiação de até R$ 10 mil

Estado tem ampla presença entre os vencedores das últimas edições

Paulino Henjengo - 20 de fevereiro de 2025

54º Concurso internacional de redação de cartas (Foto: Divulgação/SEGO).

Os amantes da escrita agora têm mais um motivo para externalizar a criatividade e a habilidade, tendo em vista o início das inscrições para o 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, que começaram nesta quinta-feira (20). O evento, que ocorre anualmente, tem sido promovido pela União Postal Universal (UPU) e organizada pelos Correios.

Com foco na preservação do meio ambiente, nesta edição, os participantes terão a oportunidade de expressar a consciência ambiental em cima do tema: “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”. Podem participar da competição alunos de até 15 anos, que frequentam a rede pública e privada de ensino.

Como funciona?

No Brasil, o evento ocorre em 3 fases distintas: a redação vencedora por escola, a melhor de cada estado e a fase nacional, onde são escolhidos os 3 trabalhos com maior destaque. Destas, a primeira irá representar o país no âmbito internacional. Na edição anterior, a comissão organizadora recebeu 2.360 cartas provenientes de 1.377 escolas participantes.

Premiações:

A melhor redação da fase nacional terá direito de receber o prêmio de R$ 10 mil em dinheiro e a escola em que o aluno frequenta, R$ 10,5 mil. Já o segundo e o terceiro, contarão com R$ 8 mil e R$ 6 mil e as instituições ficam com R$ 8,5 mil e R$ 6,5 mil. Por outro lado, regionalmente, a recompensa será de R$ 2,3 mil para o autor da melhor redação e de R$ 2,5 mil para a escola.

Goiás na Disputa:

Nas últimas provas, os estudantes de Goiás tiveram um destaque excepcional, tanto que, em 2017, a goiana Emilly Oliveira Rodrigues, de 11 anos, recebeu uma menção honrosa. Em 2016, foi a vez de Lucas Bueno Teixeira, 15 anos, da cidade de Mineiros, quando conquistou o 2º lugar. Em 2022, Nami Sano, de Goiânia, e em 2024, Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, de Piracanjuba, ficaram com o 3º lugar, todos na fase nacional.

A estudante Laura de Paula Silva, de Goianésia, foi responsável por colocar o estado no topo máximo da competição ao vencer a etapa internacional em 2006. Vale a ressalva de que a carta vencedora da última edição foi conquistada por uma estudante do Quênia, localizado no oriente do continente africano.

Todos os detalhes inerentes a competição podem ser acessados na plataforma digital dos correios.