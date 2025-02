Aeronáutica está com inscrições para concurso público com mais de 300 vagas; saiba como participar

Prazo para se inscrever termina no dia 17 de março

Paulino Henjengo - 21 de fevereiro de 2025

Caça Mirage 2000 da Força Aérea Brasileira. (Foto: Cabo V. Santos/ FAB)

Estão abertas as inscrições para participar do concurso público da Força Aérea Brasileira (FAB) para ingresso em janeiro de 2026.

Ao todo, foram disponibilizadas 345 vagas, distribuídas em diversas áreas de atuação, dentre as quais: dentistas, farmacêuticos, médicos, engenheiros e capelães.

O prazo para se inscrever termina no dia 17 de março, que deverá ser feita de forma online, pelo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 150. Os salários variam de 7.490 e R$ 8.245, a depender da patente.

Para participar do processo seletivo, os candidatos não podem completar 36 anos de idade até 31 de dezembro deste ano. Além disso, o edital exige curso superior na área pretendida. A seleção deverá ser composta por provas escritas, práticas orais e prova oral.

Também será feita a verificação de dados biográficos e profissionais, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, validação documental, e a avaliação do Ordinário Militar do Brasil.

Os candidatos selecionados deverão ser integrados como Primeiro Tenente ou Aspirante a Oficial. A