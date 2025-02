Empreendimento hoteleiro lança modelo alternativo de hospedagem em Goiânia

Modelo fica entre o estilo Airbnb e o dos Hotéis, com plataforma digital para autoatendimento e contratação de serviços extras

Samuel Leão - 23 de fevereiro de 2025

Prédio fica situado no Setor Marista, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Desde o início de 2022, a oferta de aluguéis por temporada cresceu significativamente, enquanto a expansão de quartos de hotel manteve um ritmo mais lento, de menos de 5% no mesmo período, segundo a AirDNA. Seguindo essa tendência, surge um novo empreendimento em Goiânia.

Com a proposta de locação para estadias curtas e longas, o ambiente funciona para temporadas e conta com 135 apartamentos mobiliados. O modelo fica entre o estilo Airbnb e o dos Hotéis.

Isso porque, a hospedagem oferece coworking, sala de reunião, mini mercado, academia, lavanderia compartilhada, estacionamento rotativo e duas opções gastronômicas: o Fāmu Restaurante, especializado em culinária asiática, e a cafeteria Rancheiro Express, localizada no lobby do prédio.

Tudo isso sem o asseio dos hotéis, mas também sem o custo proporcional. As unidades variam entre 23 e 45 metros quadrados, divididas em cinco categorias. Entre as opções estão studios compactos, unidades conjugadas para famílias e uma unidade com hidromassagem.

Localizado no Setor Marista, na Avenida D, o empreendimento conta com uma plataforma digital. Com ela, o hóspede pode resolver, sozinho, questões como reserva, check-out e também contratar serviços como limpeza e café da manhã separadamente.

Atualmente em fase de soft opening, o Urbà Home STAY by HOUSi já está recebendo reservas. Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais: telefone/WhatsApp (62) 98302-8383, e-mail [email protected], site oficialstay.com e redes sociais @oficialstay.