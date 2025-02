PMGO detalha como sobrinha planejou assalto ao supermercado do tio em Goiânia

Mulher, que já está presa, cometeu o crime com um comparsa para comprar drogas

Beatriz Bueno - 23 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/CPCPMGO)

Um supermercado no setor Jardim Alphaville, em Goiânia, foi alvo de um assalto orquestrado neste domingo (23) pela sobrinha do proprietário do estabelecimento.

A mulher, de 31 anos, já foi funcionária do local e utilizou o conhecimento sobre a empresa para crime junto com um comparsa. Usuários, ambos queriam dinheiro para comprar mais drogas.

Para raspar os valores em espécie nos caixas e roubar produtos, o indivíduo instruído pela parceira entrou no supermercado armado com um facão e canivete.

A mulher ficou em um carro do lado de fora simulando ser motorista de aplicativo para dar fuga ao comparsa.

Ao serem localizados e presos a Polícia Militar constatou que um deles já estava sob o uso de entorpecentes.

Ainda assim ele conseguiu dar detalhes da ação ao confessar tudo e indicar a autoria.

Os detalhes do caso foram detalhados pela Comunicação da Polícia Militar em vídeo nas redes sociais. Confira: