Previsão do tempo para Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis

Meteorologia aponta variações de sol e precipitações durante toda a semana, em meio às altas temperaturas

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2025

Chuva em Goiás pode vir acompanhada por rajadas de vento. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás).

A semana deve ser marcada por variações de sol e chuva, em meio a temporais e altas temperaturas atingindo boa parte do estado, conforme apontou a previsão do tempo do portal Climatempo.

Segundo a meteorologia, nebulosidades devem ser sentidas principalmente em Goiânia, onde as temperaturas devem variar entre mínimas de 21 °C e máximas de 33 °C já na segunda-feira (24). Apesar do calorão, as precipitações não devem desaparecer, com registros chegando a 9,6 mm.

Na terça-feira (25), as chuvas devem ser um pouco menos intensas, somando 5,9 mm, ainda que intermitentes durante toda a noite. Os termômetros, no entanto, serão mais amenos, marcando 29 °C.

A quarta-feira (26) será ainda mais moderada, visto que o calor não deve passar de 28 °C, motivado pela alta das quedas d’água, que devem atingir 11,9 mm.

Anápolis, por sua vez, deve passar por marcações parecidas durante a semana, com máximas entre 28 °C e 29 °C durante todos os dias, exceto na segunda-feira (24), quando o calorão deve chegar à casa dos 30 °C.

A chuva também deve atingir a cidade durante todos os dias, sendo que as marcações devem ser ainda mais intensas na terça-feira (25), com 4,6 mm, e na quarta-feira (26), chegando a 15,0 mm.

É esperado que pancadas de chuva sejam sentidas em todo o município pela tarde, se estendendo até a noite, ainda que a umidade do ar continue baixa, na casa dos 48%.

A umidade do ar deve ser ainda mais precária em Aparecida de Goiânia, com índices inferiores a 41% na segunda-feira (24), melhorando somente na quarta-feira (26), quando deve chegar a 53%.

A cidade também não deve escapar das chuvas, com registros de 5,4 mm na segunda-feira (24), 4,9 mm na terça-feira (25) e um pouco mais intensos na quarta-feira (26), com 11,1 mm.

Apesar das precipitações, o calorão não deve diminuir, sendo que as máximas chegam a 33 °C na segunda-feira (24), podendo abaixar um pouco somente na quarta-feira (26), quando chega a 29 °C.