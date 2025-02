Operação na BR-153 apreende 20 iPhones que iam para Goiânia sem nota fiscal: ‘uso pessoal’

Documentos portados pelo motorista apontavam que, juntos, os itens valiam R$ 800

Natália Sezil - 25 de fevereiro de 2025

Comando de Operações de Divisas fiscalizava a BR-153. (Foto: Reprodução)

Uma abordagem do Comando de Operações de Divisas (COD), durante a madrugada desta terça-feira (25), resultou na apreensão de 20 iPhones sem nota fiscal, supostamente destinados a mero uso pessoal.

A operação ocorreu na divisa entre Goiás e Tocantins, na BR-153, altura de Porangatu, no Norte do estado. Os militares teriam abordado um veículo de transporte de encomendas que havia saído de Palmas, capital do Tocantins.

O destino seria um morador do Setor Negrão de Lima, região Centro-Oeste de Goiânia. A transportadora também era da capital.

Durante a averiguação, um dos pacotes, identificado com nomes do remetente e do destinatário, teria sido encontrado sem nota fiscal, nem declaração de conteúdo.

O documento que acompanhava o volume seria apenas para controle interno da empresa, cujo texto declarava: “são de propriedade pessoal, usados exclusivamente para esse fim, não sendo mercadorias destinadas a fins comerciais”.

O valor declarado pela nota seria de R$ 800 – valor muito abaixo do que seria padrão cobrar por 20 aparelhos celulares.

Diante da falta de outros documentos portados pelo motorista do veículo, de 48 anos, os produtos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Goiânia.