Motorista morre em grave acidente após caminhão carregado com bois capotar próximo a Caldas Novas

Equipes de socorro foram acionadas, mas puderam apenas atestar o óbito

Davi Galvão - 26 de fevereiro de 2025

Caminhão capotou e ficou tombado ao lado da pista. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um motorista de caminhão faleceu nesta quarta-feira (26), após capotar na GO-213, entre Caldas Novas e Ipamerí. O veículo estava com uma carga de aproximadamente 50 bovinos, ainda vivos.

O Corpo de Bombeiros esteve presente e, assim que chegaram, encontraram a vítima já em óbito, na cabine do caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) e a Polícia Técnico-Científica também estiveram no local, onde foi feito o isolamento.

Devido ao capotamento, houve o derramamento de óleo diesel na pista, de modo com que as equipes tiveram de conter o vazamento com o uso de serragem.

As autoridades irão investigar o que provocou o acidente.