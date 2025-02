Homem é preso por participar de golpe amoroso que tirou mais de R$ 1,5 milhão de idosa em Goiânia

Suspeitos passaram cerca de quatro anos solicitando cada vez mais dinheiro à vítima, que hoje mora de favor

Natália Sezil - 28 de fevereiro de 2025

7ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeito de auxiliar um investigado em um golpe que chegou a tirar R$ 1,5 milhão de uma idosa, de 74 anos, em Goiânia.

O mandado de prisão foi cumprido pela 7ª Delegacia Distrital de Polícia da capital, na última quarta-feira (26). De acordo com a PC, o suspeito ajudava um investigado a manipular emocionalmente a vítima, fazendo-a acreditar estarem em um relacionamento amoroso.

Aproveitando-se da confiança e fragilidade sentimental, os dois teriam convencido a idosa a transferir todo o patrimônio dela às pessoas envolvidas no esquema. O golpe já acontecia há anos.

Desde janeiro de 2021, os suspeitos teriam criado situações fictícias, alegando problemas de saúde e a necessidade de cirurgias, para pedir cada vez mais dinheiro à vítima.

Segundo a corporação, a idosa, hoje, vive de favor na casa da irmã – fragilizada e abalada psicologicamente.

O homem detido pela PCGO esta semana é o primeiro suspeito a ser preso na operação. Outros participantes, incluindo o principal investigado, continuam sendo procurados.

Crime comum

Esse tipo de estelionato não é novidade em Goiás. Pouco tempo atrás, no início de fevereiro, chamou a atenção dos goianos o caso de uma idosa, de 69 anos, que acreditava estar namorando o bilionário Elon Musk.

O caso aconteceu em Formosa, no entorno do Distrito Federal (DF). Na ocasião, a vítima perdeu mais de R$ 150 mil antes de perceber que o relacionamento que mantinha com o empresário, na verdade, era falso.

Ela quase chegou a vender a própria casa, avaliada em mais de meio milhão, mas a situação foi percebida pelos filhos antes que isso acontecesse.

Segundo o delegado responsável pelo caso, as conversas haviam começado pelo Facebook e continuado pelo Telegram, quando começaram a interagir frequentemente, mantendo diálogos que durariam horas.

O golpista havia conseguido conquistar a confiança da idosa com mensagens românticas e promessas sobre o futuro. “Sem você, minha vida não é nada além de um oceano de poeira”, chegou a enviar em um texto.

O suspeito teria até mesmo solicitado valores à suposta companheira para “abastecer uma aeronave”. Ele também teria a convencido de que um carro da Tesla só não havia chegado até ela, como presente, por ter sido parado na alfândega.

