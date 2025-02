Hospital Evangélico Goiano anuncia mais de 50 vagas de emprego em Anápolis

Oportunidades vão desde Jovem Aprendiz a cargos em enfermagem, cozinha e outros

Natália Sezil - 28 de fevereiro de 2025

Hospital Evangélico de Anápolis (HEG). (Foto: Reprodução/Contexto)

O Hospital Evangélico Goiano (HEG) está com vagas de emprego abertas em Anápolis. Ao todo, são 51 oportunidades em cinco cargos diferentes, cada um com pré-requisitos e remuneração específicos.

As chances estão distribuídas entre auxiliar de higienização (com 26 vagas), técnico de enfermagem (20), auxiliar de farmácia (02), auxiliar de cozinha (02) e jovem aprendiz (01). Todas contam com vale-transporte, plano de saúde e alimentação na empresa.

A inscrição acontece por e-mail. Interessados devem enviar o currículo ao endereço [email protected]. Deve constar no assunto o nome da vaga desejada.

Para se candidatar ao cargo de Técnico de Enfermagem, é necessário ter curso técnico na área, cadastro ativo no Conselho Regional (COREN), e conhecimento pacote Office. Também é desejável conhecer Libras e o sistema Wareline. Nesse caso, o salário é de acordo com a ACT.

Para Auxiliar de Higienização, são pré-requisitos ter Ensino Fundamental completo e experiência em limpeza ou áreas similares, especialmente na área hospitalar. Também é necessário ter mais de 18 anos. A remuneração é de R$ 1.549,54 mais os compensáveis de 2023 e 2024.

A vaga de Auxiliar de Cozinha conta com o mesmo salário e compensáveis, sendo preciso ter Ensino Fundamental completo e 35 anos ou mais. Esses três cargos possuem jornada de 12x36h e contemplam pessoas com deficiência (PCD).

A jornada 12x36h e a remuneração se repetem no cargo de Auxiliar de Farmácia. Nesse caso, são pré-requisitos ter acima de 18 anos, Ensino Médio completo, curso de auxiliar de farmácia ou experiência na área. Também é necessário conhecimento pacote Office, além de ser diferencial conhecer o sistema Wareline e saber Libras.

Por fim, a vaga de Jovem Aprendiz é voltada para candidatos que tenham entre 18 e 22 anos, estejam cursando ou tenham completado o Ensino Superior. Também é pedido que os interessados tenham domínio do pacote Office.

O salário é de R$ 995,08, mais adicional por insalubridade, vale-transporte e alimentação na empresa. A jornada é de 6h, de segunda a sexta-feira.