Criminoso de alta periculosidade é preso na rodoviária de Anápolis após roubar e esfaquear vítima

Ao ser questionado pelos policiais, suspeito chegou a falar que havia apenas encontrado a mochila roubada

Da Redação - 02 de março de 2025

Suspeito foi identificado e preso no estacionamento da rodoviária. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde deste domingo (02) na rodoviária de Anápolis, suspeito de roubo e lesão corporal.

Considerado de alta periculosidade, ele já era um velho conhecido da polícia e possuía uma extensa ficha criminal.

Com as características do suspeito em mãos, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizá-lo no estacionamento da rodoviária.

Durante a abordagem, os militares encontraram com ele uma mochila idêntica à que havia sido roubada. O homem, no entanto, negou o crime, alegando que apenas havia encontrado o item.

A equipe então enviou uma foto da mochila e do suspeito para a vítima, que reconheceu ambos.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.