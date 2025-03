Jovem é preso em flagrante ao matar padrasto a facadas e alegar estar protegendo a mãe em Anápolis

Suspeito tentou fugir pela BR-153, mas foi capturado pelos policiais enquanto dirigia em alta velocidade no sentido Goiânia

Da Redação - 02 de março de 2025

Enteado atacou o padrasto com uma faca. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante após matar o padrasto, de 57 anos, a facadas e tentar fugir em seguida, no bairro Jardim Alvorada, em Anápolis, na madrugada deste domingo (02).

Os ataques teriam sido resultado de uma discussão entre os familiares. Às autoridades, o suspeito teria alegado estar protegendo a própria mãe, de 39 anos, pois o padrasto estava sendo agressivo com ela.

De acordo com uma testemunha, a mulher teria encontrado o companheiro bebendo com outras três pessoas quando chegou em casa, presenciando o início da confusão. Ela supostamente teria tentado separar a briga quando o esfaqueamento ocorreu.

Diante dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro. Apesar disso, o homem teve o óbito constatado no local.

Tanto a Polícia Civil (PC), quanto o Instituto Médico Legal (IML) compareceram à ocorrência para realizar a perícia e tomar as devidas providências.

A companheira também precisou ser atendida, já que havia lesionado as pernas durante a discussão. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão para receber atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e, no local, teria sido informada de que o jovem havia fugido em direção à cidade de Terezópolis. Após patrulhamento de diversas equipes, o suspeito foi localizado no km 140 da BR-153, indo em alta velocidade no sentido Goiânia.

Questionado pelos policiais, o jovem teria confirmado a autoria do crime. Ele foi encaminhado à delegacia, onde a PC determinou pela prisão em flagrante. Agora, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis deve ouvir as testemunhas e apurar o caso.

