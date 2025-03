Prefeito Marden Júnior faz reforma administrativa em Trindade

Novos nomes foram anunciados durante evento no Centro Administrativo João Piqui

Samuel Leão - 06 de março de 2025

Prefeito apresentando novas posses, em evento. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Trindade, Marden Júnior (UB), implementou uma reforma administrativa neste início de segundo mandato e deu posse a quatro novos secretários nesta quarta-feira (5).

As mudanças envolvem as pastas da Saúde, Planejamento Urbano, PROCON e Agricultura e Abastecimento.

Sandra Rosa, enfermeira com experiência na gestão hospitalar, assume a Secretaria de Saúde. Pedro Otávio Alves Freire, advogado e gestor rural, comandará o Planejamento Urbano.

No PROCON, a nova presidente é Milian Maria de Jesus Silva, gestora pública com atuação na Assistência Social e Tributos. Já Altamiro Alves, ex-vereador e ex-presidente do Sindicato Rural, fica à frente da Agricultura e Abastecimento.

A maior parte dos nomes selecionados já possui experiência na gestão pública, tendo inclusive passado por pastas no município.