Não é o espanador, nem o aspirador: veja como remover pó de móveis sem espalhar

A boa notícia é que existe um método simples para remover o pó dos móveis, usando apenas um utensílio

Ruan Monyel - 07 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ComoFaz)

Remover o pó de móveis pode parecer uma tarefa simples, mas nem sempre os métodos tradicionais garantem uma limpeza eficiente.

Muitas pessoas recorrem ao espanador ou ao aspirador para eliminar a poeira, acreditando que são as melhores opções para manter a casa livre de sujeira.

No entanto, muitas vezes eles acabam espalhando a sujeira, além de não alcançar todas as superfícies corretamente, deixando resíduos acumulados em cantos e frestas.

Mas a solução é mais simples do que você pensa, e está em um utensílio simples e extremamente barato.

A poeira, além de deixar as superfícies com um aspecto sujo, pode causar problemas respiratórios e alergias, especialmente para quem sofre com rinite e asma.

Por isso, é essencial utilizar a técnica certa para remover o pó dos móveis de forma definitiva, sem espalhá-lo pelo ambiente.

A boa notícia é que existe um método simples e eficaz para limpa-los corretamente, sem precisar recorrer ao espanador ou ao aspirador.

Uma das melhores formas de remover o pó sem espalhar é utilizar um pano de microfibra levemente umedecido com uma solução de limpeza caseira.

A microfibra é um material altamente eficiente na captura de partículas de poeira, pois suas fibras atraem e retêm as impurezas, ao invés de apenas movê-las para o lado.

E para potencializar a limpeza, basta umedecer o pano com uma mistura de água e algumas gotas de vinagre de álcool.

Essa solução ajuda a eliminar a poeira com facilidade, sem danificar os móveis e ainda prevenindo o acúmulo de sujeira, deixando a superfície blindada.

Outro truque eficaz para remover o pó dos móveis e deixá-los com um aroma agradável, é usar uma mistura de água e amaciante de roupas.

O amaciante cria uma leve camada protetora na superfície dos móveis, impedindo que a poeira grude facilmente, além de deixar o ambiente cheiroso.

Ao utilizar esse método de limpeza, você garante um ambiente mais saudável, livre de poeira e com móveis sempre impecáveis.

