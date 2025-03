Homem é acusado de pedofilia na porta de escola em Goiânia, mas policiais não encontram provas

Suspeito teria sido contido por um segurança após as desconfianças

Natália Sezil - 14 de março de 2025

Caso aconteceu em frente a escola no Setor Central. (Foto: Google Street View)

Uma confusão se instaurou em frente a uma escola no Setor Central de Goiânia após um homem, de 48 anos, que estava no local no horário de saída dos alunos, ser acusado de pedofilia.

A situação teria acontecido após o pai de um dos estudantes, de 51 anos, desconfiar de que ele estaria tendo “atitudes suspeitas”, supostamente filmando crianças na entrada da escola.

A versão contada por ele seria de que o suspeito estaria usando o celular, apontando-o para a portaria da escola, como se estivesse tirando fotos ou filmando o local.

O pai do aluno teria o abordado e pedido que lhe entregasse o aparelho. Após a solicitação ser negada, testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM).

Apesar disso, em posse do celular do primeiro homem, a PM teria constatado não haver nenhuma fotografia ou filmagem que apontasse um possível crime.

Já a versão defendida pelo suspeito seria de que estava esperando uma marmita de um restaurante na rua da escola, quando foi abordado pelos dois homens o repreendendo.

Ele teria argumentado que teve o braço torcido para trás, sendo pressionado contra um veículo e tendo o celular retirado do próprio bolso. Diante das ações, e das acusações de ser pedófilo, o homem teria relatado ter se sentido constrangido.

Formalmente registrada na delegacia, a situação deve ser devidamente apurada pela Polícia Civil (PC), para que se saiba qual a veracidade dos fatos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!