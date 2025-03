Prefeitura define prazo para que todos os bairros de Anápolis recebam mutirão de limpeza

Serviço inclui retirada de entulho, roçagem e reforço na pintura de sinalizações, com apoio da CMTT

Natália Sezil - 17 de março de 2025

Ação deve visitar todos os bairros da cidade. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis compartilhou, nesta segunda-feira (17), a previsão para que todos os bairros sejam contemplados pela Operação Cidade Limpa, que acontece desde janeiro no município.

De acordo com a gestão municipal, o prazo estabelecido é até 10 de abril, que marca o fim dos 100 primeiros dias do mandato de Márcio Corrêa (PL).

A operação entrou, nesta semana, na 5ª etapa, lançada no Parque da Liberdade, no bairro São José, região Oeste de Anápolis. Essa é a próxima região a ser contemplada com diversos serviços.

Limpeza e manutenção das principais vias, retirada de entulho, roçagem manual e mecânica fazem parte da lista de trabalhos oferecidos à população.

Junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), também deve ser reforçada a pintura de sinalizações na cidade.

“Nós vamos mudar a cara do Parque da Liberdade e de toda esta Região Oeste”, afirmou o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Rone Evaldo Barbosa.

A operação tem foco nas principais vias que fazem parte das linhas de ônibus, avenidas principais, parques e arenas esportivas.

Ao mesmo tempo, a Prefeitura realiza a Operação Tapa-Buraco, que atende a novos bairros durante esta semana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!